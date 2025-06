Wetter

Am Samstag wieder viel Sonne - am Nachmittag im Westen Unwettergefahr

Das Wetter: In der Nacht im Westen teils wolkig, an der Grenze zu Benelux einzelne Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Sonst klar. Tiefstwerte in der Westhälfte 22 bis 14 Grad, in der Osthälfte 14 bis 7 Grad. Am Tag im Südwesten, Westen und Nordwesten heiter oder wolkig, ab dem Nachmittag teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Ansonsten viel Sonne. 22 bis 35 Grad.