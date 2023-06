Wetter

Am Sonntag bleibt es sommerlich warm - kaum Niederschläge

Das Wetter: Nachts vielfach klar, im Norden und Nordosten zeitweise wolkig, aber meist trocken. Abkühlung auf 17 bis 9 Grad. Am Tage in der Südwesthälfte ganztags sonnig bei 28 bis 34 Grad. In der Nordosthälfte Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken bei 19 bis 25 Grad.

25.06.2023