Das Wetter: Für den Abend liegt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor schweren Gewittern in Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern vor. In der Nacht im Nordwesten und Norden gebietsweise teils heftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 26 bis 17 Grad. Morgen zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf gebietsweise schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel. Höchstwerte 32 bis 42 Grad.
Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.