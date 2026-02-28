Die Vorhersage:
Nachts verbreitet gering bewölkt oder klar. Im Süden örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag längere sonnige Abschnitte. Im Südosten mehr Wolken und örtlich Regen. Temperaturen 8 bis 16 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag viel Sonne bei 11 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.