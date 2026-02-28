Wetter
Am Sonntag längere sonnig Abschnitte, im Südosten örtlich Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Der Nordwesten wird von einem schwachen Tiefausläufer erfasst. Der Rest des Landes bleibt unter Hochdruckeinfluss.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet gering bewölkt oder klar. Im Süden örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag längere sonnige Abschnitte. Im Südosten mehr Wolken und örtlich Regen. Temperaturen 8 bis 16 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag viel Sonne bei 11 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.