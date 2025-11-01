Wetter
Am Sonntag verbreitet Regen, nur im Nordwesten Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, im Südwesten teils länger anhaltend. Im Nordseeumfeld kurze Schauer. Im Südosten teilweise trocken. Temperaturrückgang auf 11 bis 6 Grad. Morgen meist bewölkt mit Regen, im Süden und Südosten teils länger anhaltend. Nur im Nordwesten größere Auflockerungen. Tageshöchstwerte 10 bis 15 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag im Südosten und Osten abziehender Regen. Im Nordwesten erneut aufkommender Regen. Dazwischen oft trocken, gebietsweise heiter, im Süden auch länger sonnig. 9 bis 16 Grad. Am Dienstag im Norden nachlassender Regen. Im Süden nach Nebelauflösung oft sonnig. 10 bis 16 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.