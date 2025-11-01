Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Südosten und Osten abziehender Regen. Im Nordwesten erneut aufkommender Regen. Dazwischen oft trocken, gebietsweise heiter, im Süden auch länger sonnig. 9 bis 16 Grad. Am Dienstag im Norden nachlassender Regen. Im Süden nach Nebelauflösung oft sonnig. 10 bis 16 Grad.
