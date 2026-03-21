Wetter
Am Sonntag verbreitet sonnig und mild

Der Wettebericht, die Lage: Im Süden und Teilen der Mitte sorgt anfangs ein in höheren Luftschichten ausgeprägtes Tief für wechselhaftes Wetter. Sonst dominiert schwacher Hochdruckeinfluss.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet klar, im Süden und Südwesten wolkig mit abklingenden Schauern. In der Südhälfte örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag meist sonnig bei 11 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag heiter, im Nordwesten zeitweise dichtere Wolkenfelder, ebenso an den Alpen. Temperaturen 10 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.