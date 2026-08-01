Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Montag viel Sonnenschein, im Tagesverlauf zunehmende Quellbewölkung. Im Süden und in der Mitte am Nachmittag einzelne, teils starke Gewitter, Unwetter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte im Norden 26 bis 31 Grad, sonst 31 bis 37 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.