Wetter
Am Sonntag vielfach länger anhaltender Sonnenschein

Das Wetter: In der Nacht im Alpenvorland weitere Schauer und Gewitter. Sonst vielfach gering bewölkt und trocken, im Osten örtliche Nebelfelder. Tiefsttemperaturen in der Südhälfte 20 bis 14 Grad, weiter nach Norden 15 bis 7 Grad. Am Tag vielfach länger anhaltender Sonnenschein. Nur in Alpennähe nachmittags einzelne teils starke Gewitter. Im Norden 21 bis 26 Grad, sonst 25 bis 34 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag viel Sonnenschein, im Tagesverlauf zunehmende Quellbewölkung. Im Süden und in der Mitte am Nachmittag einzelne, teils starke Gewitter, Unwetter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte im Norden 26 bis 31 Grad, sonst 31 bis 37 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.