In der Nacht vielerorts wolkig, im Westen und Norden einzelne Schauer und Gewitter. Abkühlung auf 14 bis 4 Grad. Tagsüber wechselnd bewölkt, im Nordwesten auch Regen möglich. Von der Lausitz bis nach Bayern länger sonnig. 19 bis 29 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag wechselhaft, vor allem am Nachmittag von der Mitte bis nach Brandenburg Schauer und Gewitter. 13 bis 25 Grad.
Am Montag wechselhaft, vor allem am Nachmittag von der Mitte bis nach Brandenburg Schauer und Gewitter. 13 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.