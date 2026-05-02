Wetter
Am Sonntag wechselhaft, von der Lausitz bis nach Bayern sonnig

Das Wetter:

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    In der Nacht vielerorts wolkig, im Westen und Norden einzelne Schauer und Gewitter. Abkühlung auf 14 bis 4 Grad. Tagsüber wechselnd bewölkt, im Nordwesten auch Regen möglich. Von der Lausitz bis nach Bayern länger sonnig. 19 bis 29 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag wechselhaft, vor allem am Nachmittag von der Mitte bis nach Brandenburg Schauer und Gewitter. 13 bis 25 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.