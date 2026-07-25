Die Vorhersage:
Nachts im Norden Bewölkungsverdichtung und aufkommender Regen. Südlich der Donau wolkig mit einzelnen Schauern und Gewittern. Sonst gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 17 bis 11 Grad. Am Tag im Norden wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Zwischen Main und Donau heiter bis wolkig. Am Alpenrand Quellbewölkung und einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen in der Nordwesthälfte 20 bis 26, in der Südosthälfte 25 bis 31 Grad.
Nachts im Norden Bewölkungsverdichtung und aufkommender Regen. Südlich der Donau wolkig mit einzelnen Schauern und Gewittern. Sonst gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 17 bis 11 Grad. Am Tag im Norden wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Zwischen Main und Donau heiter bis wolkig. Am Alpenrand Quellbewölkung und einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen in der Nordwesthälfte 20 bis 26, in der Südosthälfte 25 bis 31 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag wechselnde Bewölkung und vor allem in der Mitte einzelne Schauer. 18 bis 28 Grad.
Am Montag wechselnde Bewölkung und vor allem in der Mitte einzelne Schauer. 18 bis 28 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.