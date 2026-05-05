Die Vorhersage:
Nachts im Norden teils kräftige Schauer, sonst nur vereinzelt Niederschläge, teils auch aufgelockert bewölkt. Tiefstwerte 14 bis 3 Grad. Am Tag ganz im Nordwesten und Norden heiter bis wolkig. Im Nordosten und Osten abziehender Regen. Im Rest des Landes nach teils freundlichem Beginn gebietsweise kräftige Schauer oder Gewitter. Temperaturen in der Nordhälfte 12 bis 19, in der Südhälfte 19 bis 25 Grad.
Nachts im Norden teils kräftige Schauer, sonst nur vereinzelt Niederschläge, teils auch aufgelockert bewölkt. Tiefstwerte 14 bis 3 Grad. Am Tag ganz im Nordwesten und Norden heiter bis wolkig. Im Nordosten und Osten abziehender Regen. Im Rest des Landes nach teils freundlichem Beginn gebietsweise kräftige Schauer oder Gewitter. Temperaturen in der Nordhälfte 12 bis 19, in der Südhälfte 19 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch ganz im Norden aufgelockert bewölkt. Sonst verbreitet Regen oder einzelne kräftige Schauer und Gewitter. 10 bis 23 Grad.
Am Mittwoch ganz im Norden aufgelockert bewölkt. Sonst verbreitet Regen oder einzelne kräftige Schauer und Gewitter. 10 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.