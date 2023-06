Wetter

Am Tag in der Mitte und im Süden Schauer, sonst trocken

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Mitte sowie im Osten Bayerns viele Wolken, gebietsweise etwas Regen. Im Süden und Nordwesten gering bewölkt, an der Ostsee meist klar. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Am Tag im Norden und Süden heiter und meist trocken. Über der Mitte und an den Alpen Schauer oder Gewitter, teils auch Starkregen. 15 bis 28 Grad.

06.06.2023