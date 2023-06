Fußgänger im Regenwasser (picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag vielfach sonnig oder locker bewölkt und trocken. Vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter möglich, zum Teil mit Starkregen. Höchsttemperaturen zwischen 22 Grad an der Ostsee und 32 Grad am Rhein.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.