Wetter
Am Tage sonnig und mild, 13 bis 21 Grad

Der Wetterbericht, die Lage: Hochdruckeinfluss und trockene Luft sorgen für überwiegend störungsfreies Wetter mit ungewöhnlich milden Tagen und gebietsweise frostigen Nächten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts klar oder gering bewölkt, gebietsweise Nebel. Tiefswerte plus 5 bis minus 7 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung verbreitet sonnig, teils durch Saharastaub eingetrübt, gebietsweise auch Wolkenfelder. Temperaturen von 13 Grad im Nordosten bis 21 Grad im Westen.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden zeitweise stärker bewölkt und etwas Regen möglich. Sonst nur wenige Wolken, aber von Saharastaub eingetrübter Sonnenschein. 7 bis 21 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.