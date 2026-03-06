Die Vorhersage:
Nachts klar oder gering bewölkt, gebietsweise Nebel. Tiefswerte plus 5 bis minus 7 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung verbreitet sonnig, teils durch Saharastaub eingetrübt, gebietsweise auch Wolkenfelder. Temperaturen von 13 Grad im Nordosten bis 21 Grad im Westen.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden zeitweise stärker bewölkt und etwas Regen möglich. Sonst nur wenige Wolken, aber von Saharastaub eingetrübter Sonnenschein. 7 bis 21 Grad.
