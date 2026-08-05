Berlin
Am Tatort des CSD-Anschlags wird neuer Baum gepflanzt

Nach dem islamistisch motivierten Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Day soll am Tatort im Tiergarten ein neuer Baum gepflanzt werden.

    Am Tatort des CSD-Anschlags in Berlin haben Menschen an Absperrgittern Blumen niedergelegt, auf einem Schild steht "Wir müssen zusammenhalten. Gemeinsam sind wir stärker als der Hass und die Gewalt!"
    Im Berliner Tiergarten soll am Tatort ein Baum gepflanzt werden (picture alliance / dts-Agentur)
    Wie das Bezirksamt Berlin-Mitte mitteilte, soll ein ihn schützendes Metallgitter Platz für Karten, Fotos, Blumen und persönliche Botschaften bieten. Der Ahorn ersetzt jenen Baum, der infolge des Anschlags gefällt werden musste. Geplant ist außerdem, daneben eine Bank in Regenbogenfarben aufzustellen. 
    Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der Attentäter mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Eine Frau wurde getötet; es gab 31 teils schwer Verletzte. Anschließend prallte er mit seinem Fahrzeug an einen Baum.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.