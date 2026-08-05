Wie das Bezirksamt Berlin-Mitte mitteilte, soll ein ihn schützendes Metallgitter Platz für Karten, Fotos, Blumen und persönliche Botschaften bieten. Der Ahorn ersetzt jenen Baum, der infolge des Anschlags gefällt werden musste. Geplant ist außerdem, daneben eine Bank in Regenbogenfarben aufzustellen.
Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der Attentäter mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Eine Frau wurde getötet; es gab 31 teils schwer Verletzte. Anschließend prallte er mit seinem Fahrzeug an einen Baum.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.