Großauftrag für Daimler Truck

Ein Elektro-Lastwagen des Typs Mercedes-Benz eActros (dpa / Marijan Murat)

Der Onlinehändler Amazon teilte mit, er habe 200 schwere E-Lastwagen vom Typ eActros 600 bestellt. Die 40-Tonner haben eine Reichweite von 500 Kilometern, sollen ab 2025 eingesetzt werden und vor allem in Großbritannien und Deutschland fahren. Um den Plan umsetzen zu können, will Amazon an seinen Standorten ein Netz von Schnell-Ladestationen aufbauen.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben im Rahmen einer Selbstverpflichtung bis zum Jahr 2040 CO2-neutral werden.

