Tech-Milliardär

Der Amazon-Gründer und Milliardär Jeff Bezos (AP / John Locher)

Er sei dieses Mal wirklich sehr optimistisch, sagte Bezos auf einer Veranstaltung der "New York Times". Trump scheine viel Energie in den Abbau von Regulierungen zu stecken. Wenn er dabei helfen könne, werde er dies tun, meinte Bezos. Es gebe in den Vereinigten Staaten zu viele Vorschriften.

Auch der Vorstandschef von Tesla und SpaceX, der Milliardär Elon Musk, hat sich ähnlich geäußert. Er soll im Auftrag Trumps ein "Amt für Regierungseffizienz" leiten.

Bezos hatte im Oktober der "Washington Post", deren Eigentümer er ist, untersagt, einen Präsidentschaftskandidaten zu unterstützen. Zehntausende Leser kündigten daraufhin ihre Abonnements.

