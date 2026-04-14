US-Wirtschaft

Amazon habe ein entsprechendes Übernahmeabkommen unterzeichnet, teilte der Konzern-Chef Bezos mit. Globalstar hat Medienberichten zufolge einen Marktwert von rund neun Milliarden Dollar.
Amazon könnte mit Hilfe von Globalstar dem Satellitennetzwerk Starlink von US-Milliardär Musk Konkurrenz machen. Derzeit baut der Konzern ein eigenes Satellitennetzwerk namens Leo auf und verfügt über rund 200 Satelliten. Bis 2029 sollen es mehr als 3.000 sein. Starlink verfügt über 10.000 Satelliten.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.