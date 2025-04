Der Internethändler Amazon. (imago images / photothek / Florian Gärtner)

Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral hob eine Trägerrakete mit 27 ersten Satelliten an Bord ab. Amazon will insgesamt rund 3.200 Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen. Das Projekt, das den Namen "Kuiper" trägt, soll vor allem Netzverbindungen in bisher schlecht abgedeckten Regionen ermöglichen. Der Amazon-Konzern von Firmengründer Bezos macht damit dem Netzwerk Starlink von Tech-Milliardär Musk Konkurrenz.

