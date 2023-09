Amazon will sein Luftfrachtzentrum in Halle schließen. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Betroffen sind nach Unternehmensangaben 400 Beschäftigte. Sie sollen an andere Standorte wechseln können. Der Zeitpunkt der geplanten Schließung ist noch offen.

Amazon hatte das Luftfrachtzentrum 2020 eröffnet, um schnellere Lieferungen zu ermöglichen. Während der Corona-Pandemie habe Amazon sein Logistiknetzwerk stark erweitert und die Standortdichte in Südeuropa deutlich ausgebaut, hieß es. Dadurch könnten Artikel näher an Kunden platziert werden, so dass einige Flugverbindungen von Leipzig aus nicht mehr nötig seien.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.