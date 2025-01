Arbeitsrecht

Der Versandhandel ist nach wie vor ein zentrales Geschäftsfeld im Amazon-Konzern (imago / Panthermedia / sergiodv)

Quebec ist die einzige Provinz in Kanada mit gewerkschaftlich organisierten Amazon-Mitarbeitern. In den nächsten zwei Monaten würden sieben Standorte dort geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Betroffen seien rund 1.700 Vollzeitstellen. Die Gewerkschaft CSN spricht von einer Kampagne gegen Gewerkschaft und Beschäftigte. Die Schließung verstoße zudem gegen das Arbeitsgesetz. Erst im Mai hatten sich Amazon-Lagerarbeiter gewerkschaftlich organisiert, weil sie mit der Bezahlung und den Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in den Einrichtungen unzufrieden waren.

Die kanadische Regierung kritisierte den Schritt des Online-Händlers: Dies sei nicht die Art und Weise, wie Geschäfte in Kanada gemacht würden.

