Digitalwirtschaft

Amazon Web Service (AWS) startet heute ein eigenes Rechenzentrum in Brandenburg. (Imago / NurPhoto / Kabir Jhangiani)

Die Server sind Teil der so genannten European Sovereign Cloud von AWS und sowohl physisch als auch ⁠rechtlich von den übrigen ‌Servern des Konzerns getrennt, wie das Unternehmen mitteilte. Damit werde den Anforderungen an die Verarbeitung von sensiblen Daten seitens europäischer Regierungen und Unternehmen Rechnung getragen.

US-Unternehmen sind eigentlich durch den "Cloud Act" verpflichtet, US-Behörden auch dann Einblick zu gewähren, wenn die Daten außerhalb der USA gespeichert werden. Diese Möglichkeit ist bei dem nun vorgestellten Angebot ausgeschlossen. Mitbewerber wie Microsoft und Google und die Deutsche Telekom investieren ebenfalls massiv in Cloud-Angebote in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.