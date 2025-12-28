Online-Händler

Das US-Unternehmen teilte mit, die geschäftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sprächen gegen das Vorhaben. Näheres wurde nicht mitgeteilt. Die Italienische Behörde für die zivile Luftfahrt, ENAC, sprach von einer überraschenden Entscheidung. Diese sei durch die Unternehmenspolitik und finanzielle Motive bestimmt worden.
Amazon hatte im Dezember 2024 erfolgreiche Tests von Lieferdrohnen in der Stadt San Salvo in den Abruzzen gemeldet. In den USA und in Großbritannien werden bereits einzelne Orte aus der Luft beliefert.
Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.