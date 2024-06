US-Konzern

Das Amazon-Hauptquartier in München (imago images / Manfred Segerer)

Wie die hiesige Amazon-Zentrale in München mitteilte, soll der Großteil des Geldes in das Angebot für Cloud-Internetdienstleistungen fließen - vor allem in Standorte im Rhein-Main-Gebiet. Der kleinere Teil der Summe werde für den Ausbau der Logistik und der Robotik sowie für die Errichtung zweier neuer Unternehmenszentralen in München und Berlin genutzt, hieß es weiter. Die deutsche Amazon-Belegschaft soll demnach bis Jahresende auf 40.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen. Im vergangenen Jahr waren es 2023 waren es rund 36 000.

