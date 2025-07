Gesundheitskonzern

Ursache der IT-Probleme bei den Ameos-Kliniken war wohl ein Hackerangriff. (Klaus-Dietmar Gabbert / dpa-Zenral / Klaus-Dietmar Gabbert)

Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Zürich mit. Demnach läuft der Betrieb allmählich wieder an. Weitere Details nannte Ameos nicht. Seit Montagabend hatte ein massiver IT-Ausfall zu Problemen in den Einrichtungen geführt.

Die Ameos-Gruppe gehört neben Helios und Sana zu den größten privaten Klinikbetreibern im deutschsprachigen Raum. In mehr als 100 Einrichtungen werden demnach pro Jahr mehr als 500.000 Patienten behandelt.

