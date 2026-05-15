Auszeichnung

Der britische Rockmusiker Billy Idol galt in den 80er-Jahren als Inbegriff des Mainstream-Punk. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Wie der Veranstalter mitteilte, wird der 70-Jährige für seine unvergleichlichen Karriere und seine beispiellosen Beiträge zur Musik geehrt. Idols Musik habe Musiker und Fans jahrzehntelang geprägt, hieß es weiter. Bei der Gala am 25. Mai in Las Vegas soll er ein Medley seiner größten Hits spielen.

In den 1980er-Jahren galt Idol als Inbegriff des Mainstream-Punk. Mit seiner strohblonden Stachelfrisur und der hochgezogenen Oberlippe zählte er zu den bekanntesten Gesichtern im MTV-Zeitalter. Er sang zahlreiche Welthits wie "White Wedding", "Rebel Yell" oder "Sweet Sixteen".

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.