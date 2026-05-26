Die Gruppe setzte sich unter anderem gegen Bad Bunny, Harry Styles, Kendrick Lamar und Taylor Swift durch. Den Preis für das beste Album erhielt Sabrina Carpenter für "Man's Best Friend". Der britische Musiker Billy Idol wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
Die American Music Awards werden seit 1974 verliehen. Die Nominierungen basieren auf Verkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.