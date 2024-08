Xenia Karelina sitzt in einem Gerichtssaal hinter einer Glaswand. (AP)

Die 32-jährige Ballett-Tänzerin, die in Los Angeles lebte und arbeitete, war Ende Januar in Jekaterinburg während eines Familienbesuchs festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, an die ukrainisch-amerikanische Menschenrechtsorganisation "Razom for Ukraine" gespendet zu haben. Es geht um umgerechnet 47 Euro, die sie kurz nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine gezahlt hatte.

Die USA werfen Russland vor, ihre Bürger aufgrund unbegründeter Anschuldigungen zu verhaften, um sie als Druckmittel für die Freilassung von im Ausland verurteilten Russen zu benutzen. Vor zwei Wochen gab es einen umfangreichen Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen. Gestern wurde ein US-Bürger in Moskau wegen angeblichen Angriffs auf einen Polizisten festgenommen und zu 15 Tagen Verwaltungshaft verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.