Russland

Amerikanisch-russische Ballett-Tänzerin in Jekaterinburg wegen 50-Euro-Spende an Ukraine zu zwölf Jahren Strafkolonie verurteilt

In Russland ist die amerikanisch-russische Doppelstaatlerin Xenia Karelina wegen angeblichen "Hochverrats" zu zwölf Jahren Strafkolonie verurteilt worden. Die 32-jährige Ballett-Tänzerin, die in Los Angeles lebte und arbeitete, war Ende Januar in Jekaterinburg während eines Familienbesuchs festgenommen worden.