Russlands Krieg gegen die Ukraine

US-Außenminister Marco Rubio bei der Ankunft in Riad (AP / Evelyn Hockstein)

Von amerikanischer Seite nehmen unter anderem Außenminister Rubio und der Nationale Sicherheitsberater Waltz teil. Russland wird durch Außenminister Lawrow und Präsidentenberater Uschakow vertreten. Neben der Vorbereitung möglicher Verhandlungen für ein Ende des Kriegs soll es auch um bilaterale Fragen und ein baldiges Treffen der Präsidenten Trump und Putin gehen.

Im Vorfeld der heutigen Gespräche in Riad ließ die russische Justiz einen US-Bürger frei, dem der Besitz einer kleinen Menge Marihuana vorgeworfen wurde. Nach Angaben der New York Times erklärte ein Kreml-Sprecher, das Treffen in Saudi-Arabien habe zum Ziel, die Beziehungen zwischen Moskau und Washington wieder herzustellen. Bestimmte Ereignisse könne man daher in diesem Kontext sehen.

