Das US-Zentralkommando erklärte, bei dem gemeinsamen Einsatz seien in insgesamt 12 Verstecken rund 130 Mörser und Raketen sowie Gewehre, Panzerabwehrminen und Material zum Bau von improvisierten Sprengsätzen vernichtet worden. Die Aktionen erfolgten demnach über mehrere Tage in der südlichen Provinz Rif Damaschk.
US-Präsident Donald Trump hatte sich am 10. November in Washington mit dem syrischen Präsidenten al-Sharaa getroffen und Syrien Unterstützung im Kampf gegen Terroristengruppen wie den IS zugesagt.
