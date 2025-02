Trend aus den USA

Amerikanistin Paul: "Tradwives" zelebrieren nostalgische Rückbesinnung auf "heile Welt" der 1950er

Die Amerikanistin Paul sieht in der Bewegung der sogenannten Tradwives einen Drang zur nostalgischen Rückbesinnung. Man wisse, dass in Zeiten von Krisen und Unsicherheiten eine gewisse Komplexitätsreduzierung die Menschen anspreche, sagte Paul im Deutschlandfunk. Der Trend stammt ursprünglich aus den USA, hat sich aber auch in Deutschland in den vergangenen Jahren ausgebreitet.