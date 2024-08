In Nigeria formiert sich Protest wegen der schlechten Wirtschaftslage. (AFP / KOLA SULAIMON)

Die Menschenrechtsorganisation beruft sich auf Berichte von Augenzeugen und Angehörigen. Die Behörden in Nigeria bestätigten den Tod von vier Menschen. Sie seien bei einer Bombenexplosion ums Leben gekommen. Details wurden nicht genannt. Landesweit seien mehr als 300 Menschen festgenommen worden.

Zivilgesellschaftliche Organisationen hatten zu einem zehntägigen Protest in dem westafrikanischen Land aufgerufen. Nigeria befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Vor allem die steigenden Lebensmittel- und Treibstoffpreise sowie die hohe Inflation sorgen für Unmut in der Bevölkerung.

