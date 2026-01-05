Vor der geplanten Präsidentenwahl

Ugandas Präsident Yoweri Museveni (imago images / ITAR-TASS)

Wie Amnesty mitteilte, nahmen Sicherheitskräfte vermehrt willkürlich Menschen fest und folterten diese auch. Es gebe Beweise dafür, dass Sicherheitskräfte Anhänger der oppositionellen NUP-Partei geschlagen hätten und mit Tränengas gegen diese vorgegangen seien.

In Uganda ist seit 1986 Präsident Museveni an der Macht, zuletzt wurde er 2021 im Amt bestätigt. Die Wahlen verliefen weder frei noch fair. Sein Hauptkonkurrent, der ehemalige Popstar und Politiker Bobi Wine, kandidiert auch in diesem Jahr für die NUP.

