Menschenrechte

Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland (picture alliance/dpa/Hannes P Albert)

Allein im Juni habe es 46 Hinrichtungen gegeben, teilte die Menschenrechtsorganisation mit. In 66 Prozent der Fälle habe es sich um Personen gehandelt, die wegen Drogendelikten zum Tode verurteilt worden seien.

Die Anwendung der Todesstrafe bei Drogendelikten sei ein massiver Verstoß gegen das Völkerrecht und internationale Standards, erklärte die Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, Duchrow, und sprach von einer erschreckenden Missachtung des menschlichen Lebens.

Saudi-Arabien gehört zu den Ländern, in denen am häufigsten die Todesstrafe verhängt wird. Die meisten Exekutionen gibt es laut Menschenrechtsgruppen in China, gefolgt vom Iran.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.