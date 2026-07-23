Neue Abschiebepraxis in der Kritik (picture alliance / Daniel Kubirski)

Wie die Menschenrechtsorganisation mitteilte, befinden sich bereits mehrere afghanische Staatsbürger in Abschiebehaft. Ihnen drohten in ihrer ehemaligen Heimat Verhaftung, Folter und ‌Lebensgefahr. Nach einer bundesweiten Neuregelung dürfen nicht mehr nur Straftäter und Gefährder zurückgeführt werden, sondern auch andere Ausreisepflichtige. Der hessische Innenminister Poseck hatte die neue Praxis gestern bestätigt, allerdings betont, dass der Fokus weiterhin auf Straftätern liege. Weiterhin nicht abgeschoben werden Frauen, da diese auch nach ⁠EU-Vorgaben als verfolgte Gruppe in Afganistan gelten.

Seit der Wiederaufnahme von Abschiebungen in das von den Taliban regierte Land vor zwei Jahren hat Deutschland knapp 200 Menschen zurückgeführt. Nach Recherchen von Amnesty International wurde mindestens einer nach seiner Abschiebung getötet.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.