"Recht auf Protest"

Es gebe auf dem gesamten Kontinent ein Muster repressiver Gesetze, unverhältnismäßiger Gewaltanwendung, willkürlicher Festnahmen und strafrechtlicher Verfolgung, heißt es in dem Bericht . So würden etwa zunehmend Gesichtserkennungstechnologien eingesetzt und Menschen dadurch von der Teilnahme an Protesten abgeschreckt. Europaweit würden vor allem propalästinensische Demonstrationen durch Behörden in unverhältnismäßiger Weise eingeschränkt oder verboten.