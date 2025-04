Jahresbericht

Amnesty sieht Trump als Brandbeschleuniger für Menschenrechtskrise (Archivbild) (IMAGO / epd / IMAGO / Christian Ditsch)

Generalsekretärin Duchrow äußerte sich anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts der Organisation. Sie sagte, man erlebe einen epochalen Bruch. Rechtsstaat, Völkerrecht und Menschenrechtsschutz würden von einer Vielzahl von Staaten missachtet und angegriffen. Menschenrechtsverletzungen würden zudem nicht mehr geleugnet oder vertuscht, sondern ausdrücklich gerechtfertigt.

Der US-Regierung unter Präsident Trump warf Duchrow vor, ein -Zitat- Brandbeschleuniger der globalen Menschenrechtskrise zu sein. In Deutschland kritisierte Amnesty International etwa den von Union und SPD vorgelegten Koalitionsvertrag. Die darin angekündigte sogenannte Zeitenwende in der inneren Sicherheit bediene rassistische Feindbilder, instrumentalisiere das Aufenthalts- und Migrationsrecht, blähe die Überwachung auf und greife die Zivilgesellschaft an.

