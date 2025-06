Im nigerianischen Bundesstaat Benue, hier ein Archivbild, kommt es immer wieder zu Konflikten um die Landnutzung. (dpa / Chinedu Asadu)

Wie die Organisation Amnesty International weiter meldet, werden zahlreiche Bewohner noch vermisst. Dutzende seien verletzt und erhielten keine angemessene medizinische Versorgung. Benue liegt im sogenannten Middle Belt Nigerias: In der Region trifft der mehrheitlich muslimische Norden auf den überwiegend christlichen Süden. In dem Gebiet herrscht ein Wettbewerb um die Landnutzung. Ethnische und religiöse Spannungen verschärfen den Konflikt. Schätzungen zufolge haben die Zusammenstöße seit 2019 rund 2,2 Millionen Menschen in die Flucht getrieben.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.