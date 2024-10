Rohingya auf der Flucht vor der Gewalt im Bundesstaat Rakhine in Myanmar (Archivbild von 2017). (AFP)

Die Menschenrechtsorganisation erklärte in Berlin, Angehörige der muslimischen Minderheit seien im Bundesstaat Rakhine den Gefechten zwischen dem Militär und der bewaffneten Gruppierung "Arakan Army" ausgesetzt. Flüchtlinge berichteten, Kämpfer der "Arakan Army" hätten Rohingya-Zivilisten getötet. Bei der Flucht ins benachbarte Bangladesch drohten den Rohingya zudem Pushbacks. Amnesty betont, es verstoße gegen internationales Recht, Menschen in ein Land zurückzuschicken, in dem ihnen der Tod drohe.

