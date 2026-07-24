Pro Asyl teilte mit, derzeit säßen Menschen in Abschiebehaft, die keine Straftaten begangen hätten und vor den islamistischen Taliban geflüchtet seien. Betroffenen drohten in ihrer ehemaligen Heimat schwere Menschenrechtsverletzungen. Ähnlich äußerte sich Amnesty International.
Nach einer bundesweiten Neuregelung dürfen nicht mehr nur Straftäter und Gefährder zurückgeführt werden, sondern auch andere Ausreisepflichtige. Frauen werden aber weiterhin nicht abgeschoben, da diese auch nach EU-Vorgaben als verfolgte Gruppe in Afghanistan gelten.
Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.