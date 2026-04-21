Menschenrechtsorganisation

Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland (picture alliance/dpa/Hannes P Albert)

Die Bundesregierung priorisiere Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen, sagte die Amnesty-Generalsekretärin Duchrow in Berlin. Unter anderem betreibe sie gegenüber der US-Regierung eine Politik, die auf Beschwichtigung abziele. Duchrow nannte das "geschichtsvergessen" und warf der Bundesregierung vor, dieses Verhalten schwäche Institutionen.

Amnesty forderte die Bundesregierung zudem auf, das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel auszusetzen. Das Abkommen regelt unter anderem Zollvergünstigungen und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Amnesty-Generalsekretärin sprach mit Blick auf den Gaza-Konflikt von einem "Genozid an den Palästinensern".

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.