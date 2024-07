Verkehrspolitik

Grünen-Chef Nouripour sagte in Berlin, ein Ausdünnen des Netzes sei keine Option. Die Menschen im Land hätten Anspruch darauf, dass Mobilität auch ohne Auto funktionieren könne. Nouripour räumte ein, dass die Deutsche Bahn derzeit - Zitat - mehr Frust als Glückshormone produziere. Hier brauche es Reformen und mehr Geld als bisher. Auch eine Sprecherin von Verkehrsministerin Wissing erklärte, es sei nicht sinnvoll, das Mobilitätsangebot zurückzufahren. Merz hatte in einem Interview gefordert, das Angebot der Bahn zu reduzieren , um es wieder zuverlässiger zu machen.

In Deutschland wird mit der Verbindung Frankfurt-Mannheim erstmals eine der Hauptstrecken monatelang gesperrt und in Stand gesetzt . Derartige Generalsanierungen sind bis 2030 für insgesamt 40 hoch belastete Korridore in Deutschland geplant.