Koalitionsstreit

Im Streit der Ampelkoalition zeichnet sich keine Lösung ab (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Noch ist offen, ob die drei Parteien einen Kompromiss im Streit über die Haushalts- und Wirtschaftspolitik finden. Scholz hatte gestern erklärt, er halte eine Einigung weiterhin für möglich.

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte am Abend, die Vorstellungen von Finanzminister Lindner griffen zu kurz. Es fehle in dessen Positionspapier sowohl die soziale Gerechtigkeit wie auch der Klimaschutz. FDP-Fraktionschef Dürr forderte die Regierung zu einem "echten Richtungswechsel" in der Wirtschaftspolitik auf. Seine Partei sei bereit dazu.

