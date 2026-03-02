Das Amsterdamer Rijksmuseum präsentiert das neu entdeckte Gemälde von Rembrandt. (picture alliance / ANP / Koen van Weel)

Das Gemälde mit dem Titel "Vision von Zacharias im Tempel" sei dem Museum kürzlich aus einer Privatsammlung zur Untersuchung übergeben worden. Das Werk zeigt die biblische Szene, in der Erzengel Gabriel den Priester Zacharias aufsucht, um ihm die Botschaft zu überbringen, dass er einen Sohn haben wird, den späteren Johannes den Täufer. Gabriel selbst wird in dem Gemälde nicht dargestellt, ein Licht in der oberen rechten Ecke des Bildes deutet seine Ankunft an.

Die angewandten Untersuchungstechniken waren bereits bei der groß angelegten Restaurierung von Rembrandts Gemälde "Die Nachtwache" zum Einsatz gekommen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.