Robert Nitz

In der Kreisstadt Seelow gewann der amtierende, parteilose Stadtchef Nitz die Bürgermeisterwahl. Der 34-Jährige kam auf 68,5 Prozent der Stimmen. Der AfD-Kandidat Janke erreichte 31,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 68 Prozent.

Der Ausgang der Wahl in Seelow wurde auch über Brandenburg hinaus mit Spannung verfolgt. Die AfD hofft auf weitere Erfolge in Kreisen, Städten und Gemeinden, nachdem die Partei in Thüringen einen Landrat und in Sachsen-Anhalt einen hauptamtlichn Bürgermeister stellt. Die AfD wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.

