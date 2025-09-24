Präsidentenwahl in Malawi

Er akzeptiere den Willen der Wähler, die für einen Regierungswechsel gestimmt hätten, sagte er in einer Fernsehansprache. Er werde sich für eine friedliche Machtübergabe einsetzen. Der 70-Jährige ehemalige Pastor von der Malawi Congress Party hatte 2020 das Amt übernommen.
Den veröffentlichten Teilergebnissen der Wahl zufolge liegt Herausforderer Mutharika von der Demokratischen Fortschrittspartei uneinholbar vorne. Das Endergebnis steht noch aus. Die desolate Wirtschaftslage des 21-Millionen-Einwohner-Landes hatte den Wahlkampf dominiert.
Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.