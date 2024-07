Ruandas Präsident Paul Kagame hat nach vorläufigen Ergebnissen die Präsidentenwahl gewonnen (picture alliance / Photoshot)

Auf Grundlage vorläufiger Ergebnisse wurde ihm ein Stimmenanteil von 99 Prozent zugesprochen, wie die zuständigen Behörden in der Hauptstadt Kigali mitteilten. Danach kamen seine Herausforderer Habineza von der Demokratischen Grünen Partei Ruandas sowie der unabhängige Kandidat Mpayimana zusammen auf weniger als ein Prozent. Zwei Kritiker Kagames waren an einer Kandidatur gehindert worden. Ein Endergebnis wird erst in Tagen erwartet.

Menschenrechtsorganisationen werfen dem Präsidenten vor, Oppositionelle in dem ostafrikanischen Land mit gut 14 Millionen Einwohnern zu unterdrücken.

