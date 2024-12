Der kroatische Staatspräsident Zoran Milanovic stellt sich zur Wiederwahl. (dpa / Slavko Midzor)

In jüngsten Umfragen lag Amtsinhaber Milanovic deutlich vorn. Der ehemalige Sozialdemokrat hat während seiner fünfjährigen Amtszeit mit populistischer Rhetorik erfolgreich auch rechte Wähler angesprochen. Da er voraussichtlich nicht mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen wird, dürfte es zu einer Stichwahl am 12. Januar kommen. Als aussichtsreichster Herausforderer des amtierenden Präsidenten gilt der Kandidat der konservativen Regierungspartei HDZ, Primorac. Erste Ergebnisse werden am späten Abend erwartet.

Das EU-Land Kroatien mit seinen 3,8 Millionen Einwohnern kämpft derzeit mit einer hohen Inflation, mit weit verbreiteter Korruption und einem Arbeitskräftemangel. Der Präsident hat vor allem repräsentative Aufgaben.

