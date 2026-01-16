Präsidentschaftswahl

Der Wahlkommission zufolge entfielen rund 76 Prozent der bisher ausgezählten Stimmen auf den 81-Jährigen. Sein Herausforderer, der Sänger Wine, erhielt demnach rund 20 Prozent der Stimmen. Wine warf den Behörden massiven Wahlbetrug vor. Gestern war es an vielen Wahllokalen zu stundenlangen Verzögerungen gekommen. Die Stimmabgabe fanden unter massiver Polizeipräsenz statt.
Langzeitherrscher Museveni ist seit 1986 an der Macht. Er änderte zweimal die Verfassung, um Alters- und Amtszeitbeschränkungen aufzuheben. Die Opposition im Land wird massiv behindert und eingeschüchtert. Zahlreiche Aktivisten sitzen in Haft, mehrere Nichtregierungsorganisationen mussten ihre Arbeit einstellen.
